Почти половина боев за минувшие сутки состоялась на Покровском направлении, - Генштаб

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и еще один важный объект противника", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении россияне дважды атаковали в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении отбито три атаки неподалеку Лозовой, Западного и Двуречной.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Зеленый Гай, Шийковка, Первомайское, Макеевка, Заречное и Терны.

На Северском направлении отбито пять штурмов.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 14 раз в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении россияне совершили 16 атак в районах населенных пунктов Торецк, Крымское, Щербиновка и Белая Гора.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 77 наступательных действий врага.

На Новопавловском направлении отражено 13 атак вблизи населенных пунктов Разлив, Времовка, Раздольное, Константинополь и Нескучное.

На Приднепровском направлении отражена одна вражеская атака.

На Курском направлении состоялось 15 боестолкновений.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла более 811 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери врага составили 1330 военных, а также: