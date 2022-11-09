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Почти полтриллиона гривен: в Раде назвали расходы на зарплаты военным

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Украина, Среда 09 ноября 2022 14:22
Почти полтриллиона гривен: в Раде назвали расходы на зарплаты военным Фото: на зарплаты военным потратили 500 млрд гривен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 3 ноября Минобороны в полном объеме профинансировало зарплаты военным на сумму 496,9 млрд гривен. Это в 8,1 раза больше, чем за весь 2021 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Член финансового комитета Совета обнародовал данные, согласно которым за апрель-июль потребности Генштаба ВСУ в обеспечении выросли в 4 раза.

С 24 февраля по 4 ноября для обеспечения тыловых нужд военных и работников ВСУ Минобороны заключило 641 соглашение на сумму 96,06 млрд гривен:

  • продовольствие - 24,6 млрд гривен
  • одежда, обувь и другие вещи - 24,08 млрд гривен
  • топливо и масла - 7,7 млрд гривен.

Напомним, в государственном бюджете на 2023 год общий ресурс на национальную безопасность и оборону составляет 1,14 трлн гривен с 2,58 трлн гривен расходов.

Зарплаты военным были значительно увеличены после начала войны – не менее 30 тысяч гривен в тылу и 100 гривен в зоне боевых действий.

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