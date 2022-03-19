На винагороди військовим вже направили 15 млрд гривень

Міністерство оборони України продовжує перерахування коштів до військових частин для виплати грошового забезпечення військовослужбовців та додаткової винагороди. Станом на 19 березня виплати профінансовано на суму понад 15 млрд грн, і процес виплат триватиме орієнтовно до 28 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони .

Як зазначили в прес-службі, відповідно до постанови КМУ від 28 лютого 2022 року № 168 військовослужбовцям Збройних сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейським, починаючи з 24 лютого 2022 року виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 000 грн в розрахунку на місяць.

Водночас, військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів - розмір додаткової винагороди збільшується до 100 000 грн в розрахунку на місяць.