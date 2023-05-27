Почти полтысячи оккупантов, 31 БПЛА и 10 ракет: Генштаб обновил потери РФ за сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 206200 (+480) человек ликвидировано,

танков - 3799 (+3) ед.,

боевых бронированных машин - 7442 (+7) ед.,

артиллерийских систем - 3406 (+22) ед,

РСЗО - 572 (+2) ед.,

средства ПВО - 329 (+1) ед.,

самолетов - 310 ед.,

вертолетов - 296 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2941 (+31),

крылатые ракеты - 1025 (+10) ед.,

корабли /катера - 18 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 6172 (+11) ед.,

специальная техника - 449 (+3).

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Потери РФ в Украине

По данным украинского военного командования, Росармия в войне против нашего государства вчера потеряла 460 оккупантов, а также наши военные сбили российский самолет и повредили второй.

Тем временем росСМИ писали о том, что за две недели установили более тысячи новых имен оккупантов, которых ликвидировали в Украине. А всего список журналистов о ликвидированных оккупантов состоит из 24 005 имен.