Почти двое суток находилась под завалами. В Запорожье спасли бульдога

В Запорожье во время ликвидации последствий ракетного удара россиян по жилому дому спасли бульдога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям .

"Песик по кличке Мира почти двое суток находилась под завалами. К счастью, ее достали спасатели", - отметили в ГСЧС.

По внешним признакам, четырехлапая неповреждена. Сейчас собаку уже передали ее хозяевам.

Фото: В Запорожье из-под завалов спасли бульдога (t.me/dsns_telegram)