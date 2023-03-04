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Почти двое суток находилась под завалами. В Запорожье спасли бульдога

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Запорожье, Суббота 04 марта 2023 04:15
Почти двое суток находилась под завалами. В Запорожье спасли бульдога Фото: В Запорожье из-под завалов спасли бульдога (t.me/dsns_telegram)
Автор: Олег Васкив

В Запорожье во время ликвидации последствий ракетного удара россиян по жилому дому спасли бульдога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

"Песик по кличке Мира почти двое суток находилась под завалами. К счастью, ее достали спасатели", - отметили в ГСЧС.

По внешним признакам, четырехлапая неповреждена. Сейчас собаку уже передали ее хозяевам.

Почти двое суток находилась под завалами. В Запорожье спасли бульдога

Фото: В Запорожье из-под завалов спасли бульдога (t.me/dsns_telegram)

Напомним, 2 марта россияне ударили по многоэтажке в Запорожье, здание получило сильные повреждения.

К слову, из-под завалов спасатели деблокировали 7 тел.

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