ua en ru
Сб, 12 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Почти без дождей. Где ждать осадки сегодня в Украине

Новина українською →
Украина, Суббота 12 августа 2023 07:00
Почти без дождей. Где ждать осадки сегодня в Украине Фото: синоптики Укргидрометцентра дали прогноз погоды в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 12 августа, погода в Украине будет с "привкусом" дождей, которые коснутся исключительно северных регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Днем в северных областях кратковременный дождь; на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

В частности, как отмечает синоптик Наталка Диденко, днем в субботу грозовые дожди останутся в Сумской, Черниговской и Киевской областях.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура в южной части, восточных, большинства центральных областей днем 23-28°; на остальных днем 14-19°.

Почти без дождей. Где ждать осадки сегодня в Украине

Погода в Киеве на выходных

По данным Диденко, в Киеве в субботу есть вероятность дождя с грозой в северных районах столицы. Максимально предполагается +23 градуса. В воскресенье в столице без осадков и +24....+26 градусов.

Погода на следующую неделю в Украине

Как отметила Диденко, с понедельника в Киев, как и большинство областей Украины, начнет заходить жара.

"Со следующей недели начнет "раскручиваться" очередная жаркая волна и в конце следующей недели снова "забегают" по югу и востоку +34....+37 градусов", - рассказала синоптик.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода в Киеве
NEWS
Под звуки ПВО. Зеленский утром провел "селектор" с военными и силовиками
Под звуки ПВО. Зеленский утром провел "селектор" с военными и силовиками
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины