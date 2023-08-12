Почти без дождей. Где ждать осадки сегодня в Украине

Сегодня, 12 августа, погода в Украине будет с "привкусом" дождей, которые коснутся исключительно северных регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

"Днем в северных областях кратковременный дождь; на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

В частности, как отмечает синоптик Наталка Диденко, днем в субботу грозовые дожди останутся в Сумской, Черниговской и Киевской областях.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура в южной части, восточных, большинства центральных областей днем 23-28°; на остальных днем 14-19°.

Погода в Киеве на выходных

По данным Диденко, в Киеве в субботу есть вероятность дождя с грозой в северных районах столицы. Максимально предполагается +23 градуса. В воскресенье в столице без осадков и +24....+26 градусов.

Погода на следующую неделю в Украине

Как отметила Диденко, с понедельника в Киев, как и большинство областей Украины, начнет заходить жара.

"Со следующей недели начнет "раскручиваться" очередная жаркая волна и в конце следующей недели снова "забегают" по югу и востоку +34....+37 градусов", - рассказала синоптик.