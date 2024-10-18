Почти без дождей, но прохладно: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. Осадков не ожидается, лишь небольшие дожди возможны на востоке, в Крыму и в Днепропетровской области.

Ночью и утром в западных областях Житомирской и Винницкой областях местами туман. Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

В западных, северных и центральных сильные ночные заморозки от 0 до -3 градусов. На остальной территории ночью от +3 до +8 градусов.

Днем столбики термометров покажут от +7 до +12, а на Закарпатье до +15 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня переменная облачность, но сухо. Синоптики предупреждают о заморозках ночью до -3 градусов.

Днем температура воздуха будет в районе +8 +10 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.