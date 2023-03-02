RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Почти 80% киевлян положительно относятся к эвакуации неправильно запаркованных машин, - опрос

Фото: почти 80% киевлян положительно относятся к эвакуации неправильно запаркованных машин, - опрос
Автор: Юлия Бойко

Большинство киевлян считают правильным, что городские службы Киева эвакуируют неправильно припаркованные авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование , проведенное группой "Рейтинг".

"Почти 80% киевлян одобрительно относятся к эвакуации авто, запаркованных в неположенном месте. Среди имеющих автомобиль более 70% поддерживают эвакуацию неправильно запаркованных авто", - говорится в сообщении.

В частности, отвечая на вопрос "Как вы относитесь к эвакуации авто, припаркованных в неположенном месте", 63% респондентов ответили, что "полностью поддерживают", а еще 14% - что "скорее поддерживают".

Больше всего поддерживают эвакуацию автомобилей, запаркованных в неположенных местах, молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет (80%). Среди респондентов в возрасте от 35 до 50 лет таких 79%, старше 50 - 72%.

Среди тех, кто имеет машину, идею эвакуации за неправильную парковку поддерживают 72% киевлян, у которых нет автомобиля - 80%.

Исследование "Настроения киевлян и переселенцев" проводилось группой "Рейтинг" с 16 по 27 февраля методом face-to-face. Было опрошено 800 киевлян от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Напомним, ранее сообщалось, что почти 70% киевлян удовлетворены деятельностью мэра столицы Виталия Кличко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевсовет