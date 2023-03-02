Почти 80% киевлян положительно относятся к эвакуации неправильно запаркованных машин, - опрос

"Почти 80% киевлян одобрительно относятся к эвакуации авто, запаркованных в неположенном месте. Среди имеющих автомобиль более 70% поддерживают эвакуацию неправильно запаркованных авто", - говорится в сообщении.

В частности, отвечая на вопрос "Как вы относитесь к эвакуации авто, припаркованных в неположенном месте", 63% респондентов ответили, что "полностью поддерживают", а еще 14% - что "скорее поддерживают".

Больше всего поддерживают эвакуацию автомобилей, запаркованных в неположенных местах, молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет (80%). Среди респондентов в возрасте от 35 до 50 лет таких 79%, старше 50 - 72%.

Среди тех, кто имеет машину, идею эвакуации за неправильную парковку поддерживают 72% киевлян, у которых нет автомобиля - 80%.

Исследование "Настроения киевлян и переселенцев" проводилось группой "Рейтинг" с 16 по 27 февраля методом face-to-face. Было опрошено 800 киевлян от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Напомним, ранее сообщалось, что почти 70% киевлян удовлетворены деятельностью мэра столицы Виталия Кличко.