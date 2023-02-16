Почти 700 оккупантов и вертолет: Генштаб посчитал потери РФ в Украине за сутки

По данным на утро четверг, 16 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 140 460 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 танков и 10 ББМ и вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.23 ориентировочно составили:

Как сообщалось, ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 15 февраля отразили более 15 атак врага в Луганской и Донецкой областях.

При этом, россияне не добились никаких успехов на севере Харьковской области, а под Угледаром ВСУ удалось отбросить вражеские войска.

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