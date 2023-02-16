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Почти 700 оккупантов и вертолет: Генштаб посчитал потери РФ в Украине за сутки

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 16 февраля (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро четверг, 16 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 140 460 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 танков и 10 ББМ и вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 140460 (+690) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3296 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 6517 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 2306 (+3) ед,
  • РСЗО - 466 (+0) ед,
  • средства ПВО - 239 (+3) ед,
  • самолетов - 298 (+0) ед,
  • вертолетов - 287 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2012 (+1),
  • крылатые ракеты - 857 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5167 (+6) ед,
  • специальная техника - 219 (+0)

Как сообщалось, ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 15 февраля отразили более 15 атак врага в Луганской и Донецкой областях.

При этом, россияне не добились никаких успехов на севере Харьковской области, а под Угледаром ВСУ удалось отбросить вражеские войска.

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