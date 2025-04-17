Почти 50 боев только на Покровском направлении: Генштаб рассказал о самых горячих точках на фронте

Сегодня от огня российской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Большая Писаревка, Проходы, Бачевск, Степок, Поповка, Возрожденовское, Студенок Сумской области. Также авиация противника нанесла удары по районам населенных пунктов Турья, Краснополье, Миропольское и Угроиды Сумской области.

Самые активные направления фронта

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 48 попыток потеснить украинских воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Котлино, Успеновка, Преображенка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 45 атак, три боестолкновения еще продолжаются. Авиация российских террористов нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по Малиновке.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила девять атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Надежда, Новое, Новомихайловка и Ямполовка. Сейчас продолжаются три боестолкновения.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили шесть штурмовых действий вражеских войск. Противник пытался продвигаться в районах Константинополя, Разлива и Привольного. Авиационным ударам подверглись Александроград, Воскресенка и Новополье.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районах Часового Яра, Курдюмовки и в направлении Ступочек. Три из пяти атак подразделения Сил обороны отбили, бои продолжаются.

Ситуация на других направлениях

На Купянском направлении российские оккупанты совершили две атаки вблизи Петропавловки и Загрызово.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в украинскую оборону в районах Торецка, Озаряновки и Дружбы. Две атаки продолжаются, четыре штурмовые действия захватчиков украинские защитники уже отбили.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Гуляйполю.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили атаку противника в районе Малой Токмачки. Под авиаударами оказались Степное, Лукьяновское и Каменское.

На Приднепровском направлении страна-террорист нанесла удары КАБами по городу Херсон.

В Курской области украинские воины за сегодня отбили четыре вражеские атаки. Авиация захватчиков нанесла четыре удара, сбросив при этом четыре КАБа. Кроме того, враг совершил 200 артиллерийских обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Харьковском, Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях в настоящее время боевых столкновений не произошло.