Почти 50 БМП и танков: эксперты ISW объяснили значительные потери войск РФ под Авдеевкой

Отмечается, что с 10 по 12 октября под Авдеевкой украинские силы уничтожили 33 российские бронемашины и 15 танков. По самым скромным оценкам, ВСУ уничтожили как минимум 36 российских бронемашин, включая танки, бронетранспортеры и их модификации.

На кадрах, опубликованных 11 октября, видно, как российская бронетехника в колонне под Авдеевкой падает в водоем, а на кадрах с геопривязкой, опубликованных 11 и 12 октября, видно, как украинские войска наносят удары по колоннам российской техники в районе обороняющегося города.

Эти кадры показывают, что российские бронетанковые силы, вероятно, не используют уроки, извлеченные из предыдущих наступательных операций под Угледером в феврале 2023 года, или под Киевом в марте 2022 года, когда украинские войска уничтожали беспорядочно наступающие колонны российской бронетехники.

Ключевые выводы ISW: