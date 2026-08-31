Почти 40% ритейлеров остались без прибыли: кто из топ-10 заработал больше всего

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В Украине работает более 41 тысячи компаний в сфере розничной торговли.

За первое полугодие 2026 года прибыль получила 61% компаний, подавших финансовую отчетность.

Совокупный доход сравниваемой группы ритейлеров вырос на 18% и превысил 817 млрд. грн.

Крупнейшим ритейлером Украины за доходом остается АТБ-маркет.

В тройку лидеров также вошли Сильпо-Фуд и сеть ''Аврора''.

В Украине по состоянию на середину августа 2026 работают 41 235 компаний в сфере розничной торговли. Число ритейлеров растет уже пятый год подряд, а с начала года новых компаний в отрасли появилось на 796 больше, чем прекратило работу.

По данным Опендатабота, в этом году в Украине зарегистрировали 969 новых ритейл-компаний. Это на 32% больше чем за аналогичный период 2025 года. В то же время, количество компаний, прекративших деятельность, почти не изменилось.

Для сравнения финансовых результатов Опендатабот проанализировал 2073 компании, которые подали отчетность и за первое полугодие 2025 года, и за аналогичный период 2026 года.

Совокупный доход этих ритейлеров вырос на 18% – с 692,29 млрд. грн. до 817,14 млрд. грн. Доходы увеличились в 1169 компаний, тогда как у 702 бизнесов они сократились.

Крупнейшим ритейлером страны по доходу в первом полугодии 2026 стал АТБ-Маркет. Компания получила 135,99 млрд грн дохода против 117,15 млрд грн за аналогичный период в прошлом году.

Второе место заняла Сильпо-Фуд с доходом 59,55 млрд. грн. Тройку крупнейших ритейлеров замкнула компания ''Выгодная покупка'', развивающая сеть ''Аврора'', с доходом 28,26 млрд. грн.

В первую десятку также вошли:

Фора – 26,83 млрд грн;

Комфи Трейд – 20,16 млрд грн;

Новус Украина – 19,65 млрд грн;

РУШ (''Ева'') – 18,02 млрд грн;

Метро Кэш энд Керри Украина – 17,70 млрд грн;

Петрол Контракт (WOG) – 16,35 млрд грн;

Омега (Varus) – 13,72 млрд. грн.

Больше всего в денежном исчислении за год нарастил доход АТБ-Маркет – на 18,84 млрд грн, или на 16%. Сильпо увеличил показатель на 9,16 млрд грн, сеть ''Аврора'' - на 6,52 млрд грн, а ''Фора'' - на 6,1 млрд грн.

В то же время возросла и общая прибыль сравниваемой группы ритейлеров. За год он увеличился на 17% – с 14,91 млрд. грн. до 17,44 млрд. грн.

Однако количество компаний, завершивших первое полугодие с прибылью, сократилось. Если в 2025 году прибыльными были 1354 компании, или 65% сравниваемой группы, то в 2026 году прибыль получили 1272 компании - 61%.

В Опендатаботе также обратили внимание, что приведенная финансовая отчетность охватывает первые два квартала года – еще до массированных атак на распределительные сети и составы украинских компаний. Последствия этих ударов могут отразиться уже в следующей финансовой отчетности ритейлеров.