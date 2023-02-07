Почти 40% населения Украины нуждаются в гуманитарной помощи, - ООН

"Трагедия продолжается, и конца ей не видно", - заявил Гриффитс, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Украине.

Он привел беспрецедентные цифры: более 7 тысяч мирных жителей Украины, по его словам, были убиты. Это данные, которые удалось подтвердить ООН, хотя реальные цифры могут быть намного выше.

Более 8 млн украинцев были вынуждены бежать в соседние страны, 5,3 млн человек перемещены внутри страны - многие из них живут в коллективных центрах. По данным ООН, это самое большое движение беженцев со времен Второй мировой войны.

"В помощи нуждаются в 17,6 млн человек - 40% населения Украины. Накануне ужасной годовщины полномасштабного вторжения нам придется еще многое сделать в плане гуманитарной помощи, и мы можем делать больше", - констатировал Гриффитс.