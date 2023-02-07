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Почти 40% населения Украины нуждаются в гуманитарной помощи, - ООН

Фото: заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс (скриншот: armyinform.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Координатор чрезвычайной помощи, заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что почти 13,3 млн человек вынуждены покинуть свои дома с начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Организацию Объединенных Наций.

"Трагедия продолжается, и конца ей не видно", - заявил Гриффитс, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Украине.

Он привел беспрецедентные цифры: более 7 тысяч мирных жителей Украины, по его словам, были убиты. Это данные, которые удалось подтвердить ООН, хотя реальные цифры могут быть намного выше.

Более 8 млн украинцев были вынуждены бежать в соседние страны, 5,3 млн человек перемещены внутри страны - многие из них живут в коллективных центрах. По данным ООН, это самое большое движение беженцев со времен Второй мировой войны.

"В помощи нуждаются в 17,6 млн человек - 40% населения Украины. Накануне ужасной годовщины полномасштабного вторжения нам придется еще многое сделать в плане гуманитарной помощи, и мы можем делать больше", - констатировал Гриффитс.

На днях РБК-Украина сообщало, что, по словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, вероятность эскалации войны России против Украины продолжает расти, в то время как шансы на мир между государствами уменьшаются.

Ранее мы писали, что генсек ООН Антониу Гутерреш считает: мир столкнулся с масштабным геополитическим расколом. Нынешняя ситуация сложнее, чем во времена "холодной войны".

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