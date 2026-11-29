По его словам, нерешенные финансовые вопросы прошлых лет создают проблемы для производителей ВИЭ и нуждаются в законодательном урегулировании.

Как рассказал эксперт, в 2022 году производители зеленой электроэнергии были вынуждены нести финансовую ответственность не только за собственные небалансы, но и за торговые решения Гарантированного покупателя, на которые не могли влиять. В редких случаях соответствующие начисления превышали 50% выручки предприятий.



"Почти 4 млрд грн спорных начислений за небалансы зеленой электроэнергии до сих пор остаются неурегулированными. В тот сложный для украинской энергетики период производители ВИЭ фактически несли финансовую ответственность не только за собственные небалансы, но и за торговые решения "Гарантированного покупателя", на которые не имели возможности влиять", - подчеркнул Трохимец.



Эксперт напомнил, что суд признал недействительной формулу расчета небалансов. По его трактовке, такое решение должно стать основанием для пересчета средств за весь период его применения. Однако НКРЭКУ до сих пор не урегулировала этот вопрос, а начисления за февраль-сентябрь 2022 остаются предметом спора.



"Суд тогда признал недействительной эту формулу. А признание недействительной означает отсутствие ее в течение всего периода действия - то есть задним числом", - отметил он.



По словам Трофимца, несмотря на развитие украинской возобновляемой энергетики и работу по привлечению международных инвесторов, неурегулированные финансовые обязательства прошлых лет остаются проблемой отрасли.



Для решения экспертов предлагает на законодательном уровне определить механизм пересмотра последствий применения признанной судом недействительной формулы и урегулирования взаимных обязательств участников рынка.



"Уверен, что такое решение станет важным шагом для укрепления доверия инвесторов к украинской энергетике", - подчеркнул Трохимец.



Он подчеркнул, что привлечение новых инвестиций должно сопровождаться обеспечением справедливых и предполагаемых правил для уже работающих в Украине компаний.



"Мы должны не только создавать условия для новых инвестиций, но и демонстрировать способность обеспечивать справедливые и предполагаемые правила для тех, кто уже работает в Украине", - сказал эксперт.