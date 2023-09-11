Около 30% украинцев продолжают доплачивать за бесплатные услуги в государственных больницах

В то же время, 32% респондентов сообщили, что им не приходилось доплачивать, а 39% опрошенных сказали, что не обращались за такими услугами, и меньше 1% решили не отвечать на этот вопрос. Для сравнения: в мае 2021 года доля тех, кому пришлось доплачивать, составила 33%.

По сравнению с 2021 годом (17%) выросла доля граждан, которые считают, что для получения качественной медицинской помощи в будущем им следует дополнительно благодарить врачей. В июле 2023 года таких респондентов стало 26%. Однако большинство - 68% как в 2021-м, так и в 2023 годах - продолжает считать, что дополнительно доплачивать врачам из своего кармана не стоит.

Опрос, проведенный фондом "Демократические инициативы" совместно с КМИС, проводился с 3 по 17 июля 2023 года среди 2011 респондентов.