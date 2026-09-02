Почти 2600 гривен до пенсии: ПФУ объяснил, кому выплатят деньги в 2026 году

Отдельным неработающим пенсионерам в Украине в 2026 году установили ежемесячную доплату, которая составляет почти 2600 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области.
Согласно статье 29 Закона Украины от 3 декабря 2025 года № 4695-ІХ "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения, установлена доплата в размере 2595 гривен.
Выплата принадлежит тем, кто проживал или работал в указанных зонах по состоянию на 26 апреля 1986 или в течение периода с 26 апреля 1986 по 1 января 1993 года.
Именно поэтому таким людям был предоставлен статус лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы.
Доплату не устанавливают лицам, которые после аварии на Чернобыльской АЭС самостоятельно или по направлению областных государственных администраций сменили место жительства за пределы указанных зон, а затем вернулись туда на постоянное проживание.
Также выплата не принадлежит тем, кто зарегистрировал место жительства или переехал в эти зоны уже после аварии на Чернобыльской АЭС.
Если сведений о проживании человека в зоне по состоянию на 26 апреля 1986 или в период до 1 января 1993 нет в Едином государственном демографическом реестре, Реестре территориальной общины или других государственных реестрах, органы Пенсионного фонда Украины устанавливают этот факт при совокупности следующих обстоятельств:
Ранее РБК-Украина сообщало, что некоторые пенсионеры в Украине получают возрастную надбавку к пенсии автоматически без отдельного обращения в Пенсионный фонд.
Размер такой выплаты составляет от 300 до 570 гривен в зависимости от возрастной категории пенсионера.
Между тем, Кабинет Министров ввел жесткий режим экономии бюджетных средств ради усиления обороны.
Премьер-министр Сергей Корецкий заверил, что, несмотря на это, государство полностью выполнит социальные обязательства перед гражданами, в частности, относительно пенсий.