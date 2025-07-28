Почти 200 тысяч за поврежденный Lexus веткой каштана. Суд обязал возместить ущерб

Что известно об инциденте

Инцидент произошел 19 января 2025 года на придомовой территории по улице Волошской, 43/35 в Киеве. На припаркованный автомобиль Lexus 350 упала большая ветка, нанеся ему значительные механические повреждения.

Владелец авто, ЧП "Аква Украина", обратился в суд с иском о взыскании убытков в размере 354 211,59 грн, утверждая, что ответственность за надлежащий уход за зелеными насаждениями несет управляющая компания.

Позиция суда

В суде ответчик своей вины не признавал . Коммунальное предприятие пыталось доказать, что ущерб был нанесен в результате неблагоприятных погодных условий, а водитель сам нарушил правила дорожного движения, припарковав авто в неположенном месте. Также коммунальщики заявляли, что дерево было в удовлетворительном состоянии.

Однако суд отклонил эти аргументы. Согласно справке гидрометцентра, ветер в день инцидента был слабым (2-5 м/с) и не мог считаться опасным метеорологическим явлением. Доказательств нарушения водителем правил парковки предоставлено не было.

Ключевым стало то, что суд установил бездействие именно коммунального предприятия. В актах осмотра за 2023-2024 годы, составленных самой же компанией, отмечалась необходимость обследования зеленых насаждений специализированной организацией, однако доказательств проведения такого обследования суду не предоставили. Суд пришел к выводу, что именно ненадлежащий уход за деревом является прямой причиной падения ветви и повреждения имущества.

В то же время суд удовлетворил иск лишь частично. Начальная сумма иска в 354 211,59 грн соответствовала стоимости восстановительного ремонта без учета износа автомобиля.

Суд, опираясь на отчет об оценке, определил размер убытков с учетом коэффициента физического износа, что составило 197 137,57 грн. Именно эту сумму, а также судебный сбор почти 3 тысячи грн, и должна оплатить управляющая компания.

Мнение юриста

По словам юриста Клима Братковского, ответственность за содержание придомовой территории, включая зеленые насаждения, возлагается на балансодержателя согласно Закону Украины "О благоустройстве населенных пунктов".

"В таких делах владелец авто должен доказать факт падения дерева или ветки, наличие повреждений и их стоимость. Зато управляющая компания, чтобы освободиться от ответственности, должна доказать отсутствие своей вины. Для этого ей нужно предоставить доказательства надлежащего ухода: акты обследования деревьев, договоры с подрядчиками на обрезку сухих веток, доказательства своевременного удаления аварийных насаждений", - объясняет он.

В этом деле, по мнению Братковского, обслуживающая компания не смогла доказать ни наличие форс-мажорных обстоятельств (например, ураганного ветра), ни то, что она приняла все необходимые меры для ухода за деревом.

"Более того, ее собственные документы свидетельствовали о необходимости в обследовании, которое не было проведено. Таким образом, ее бездействие было признано прямой причиной ущерба", - констатировал он.