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Около 200 спасателей и десятки техники. В Киеве завершили работы после обстрела

Киев, Вторник 23 января 2024 17:04
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Около 200 спасателей и десятки техники. В Киеве завершили работы после обстрела Фото: в Киеве завершили работы после обстрела 23 января (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские спасатели завершили аварийные работы на местах прилетов в Киеве во время ракетного удара 23 января. Для этого понадобилось около 200 бойцов ГСЧС и десятки техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"В столице завершили аварийно-спасательные работы после утренней атаки противника", - говорится в сообщении.

В Службу спасения, по данным МВД, поступило 176 сообщений о взрывах и возгораниях в Святошинском, Печерском и Соломенском районах.

"На 20 различных локациях работали около 200 спасателей и 40 единиц техники", - констатировали правоохранители.

В частности:

  • 22 человека пострадали, в том числе 4 детей, 12 человек госпитализированы. эвакуировали и спасали 55 человек;
  • психологи ГСЧС оказали помощь около 80 людям;
  • повреждены 28 объектов, среди которых жилые дома, медучреждение, учебные заведения и автомобили.

Обстрел Киева

В Украине сегодня уже трижды объявлялась воздушная тревога. Во время первой из них, когда в небе над Киевом работала ПВО, сообщалось о взрывах. Позже стало известно и о прилетах сразу в 4 районах Киева. Враг, устроив комбинированный удар, использовал ракеты разных типов. Около 20 ракет летели на столицу. На данный момент известно о 22 раненых, в том числе одна женщина находится в состоянии клинической смерти.

Кроме того, о взрывах и прилетах известно в Харькове, Павлограде и Шостке. Детальнее о последствиях обстрела по всей Украине - в материале.

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