Почти 200 боевых столкновений в сутки: Генштаб обновил данные о ситуации на фронте

Массированные обстрелы со стороны агрессора

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара, использовав пять ракет. Кроме того, осуществлено 79 авиаударов, во время которых было сброшено 96 управляемых авиабомб (КАБ). В общем, противник провел более 4000 обстрелов, в том числе 139 из реактивных систем залпового огня, и задействовал 1314 дронов-камикадзе.

География обстрелов

Авиационные удары враг наносил в районах населенных пунктов Пустогород, Белополье, Горелое, Басовка, Казачья Лопань, Алисовка, Кудиевка, Горяна, Петропавловка, Кучеровка, Купянск, Копанки, Григорьевка, Торецк, Дружба, Александрополь, Мирноград, Тарасовка, Угледар, Егоровка, Великая Новоселка, Новоукраинка, Степное, Казацкое и Одрадокаменка.

Контратаки украинских сил

Силы обороны Украины продолжают активно действовать в ответ. За вчера украинская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и вооружения противника, один удар по реактивным системам залпового огня на огневой позиции, один по средству ПВО, один по понтонной переправе и два по другим важным объектам врага.

Отдельные направления боевых действий

На Харьковском направлении произошло два боевых столкновения в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. На Купянском направлении произошло 23 боевых столкновения, во время которых украинские войска отражали атаки в районах Стельмаховки, Кругляковки, Синьковки и Колесниковки.

На Лиманском направлении украинские войска остановили 14 атак противника в районах Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Макеевки, Невского и Новоегоровки. На Северском направлении было отражено пять атак врага неподалеку Белогоровки, Спирного и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении украинские защитники сорвали 11 попыток прорыва противника в районах Григорьевки, Ивановского, Белой Горы, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. На Торецком направлении враг пытался 21 раз прорвать украинскую оборону, действуя в районах населенных пунктов Северное, Дружба, Торецк, Нью-Йорк и, особенно активно, у Нелиповки. По Торецку противник нанес семь ударов тринадцатью управляемыми авиабомбами.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага, который 30 раз пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Украинка, Карловка, Георгиевка, Галициновка и Константиновка.

На Времовском направлении противник совершил шесть попыток захватить украинские позиции неподалеку Константиновки, Водяного и Угледара Донецкой области, а также атаковал со стороны Никольского. На Ореховском направлении враг совершил две попытки штурма украинских позиций в районах Роботино и Новоданиловки, но обе атаки были отбиты.

На Приднепровском и Гуляйпольском направлениях оккупанты вчера не проводили наступательных действий. На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без изменений, признаков формирования наступательных группировок российских войск не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник продолжает поддерживать военное присутствие и проводить разведывательные операции.