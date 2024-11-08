Почти 1600 оккупантов, 118 дронов и не только. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Ситуация на фронте

На вечер 7 ноября на фронте в Украине состоялось 140 боев. Ситуация на Кураховском направлении остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия.

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