Почти 150 боев и более 4000 обстрелов: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

По данным Генерального штаба, с начала суток произошло:

144 боевых столкновения,

противник нанес 38 авиационных ударов, сбросив при этом 53 КАБ,

884 ударов дронами-камикадзе,

совершил 4627 обстрелов позиций наших войск.

В Генштабе отметили, что сейчас Силы обороны сосредотачивают свои усилия на том, чтобы сорвать планы наступления российских захватчиков и истощить их боевой потенциал.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении украинские войска отбили две атаки врага в районах Старицы и Волчанска. Неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) враг атаковал Волчанские Хутора.

Агрессор совершил восемь атак на укрепления ВСУ на Купянском направлении вблизи Западного, Кучеровки, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово. Наши защитники успешно отбили пять атак, еще три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении за день российские войска 17 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Боровская Андреевка, Копанки, Твердохлебово, Макеевка, Грековка и Ивановка. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Зеленый Гай противник атаковал НАРами.

На Северском направлении наши войска отбили одну атаку противника в районе населенного пункта Белогоровка. В то же время враг сбросил три КАБа на Верхнекаменское.

На Краматорском направлении враг семь раз атаковал вблизи Часового Яра и Ступочек, все атаки уже отбиты. Авиаудару управляемыми авиационными бомбами подверглось Майское, НАРами враг атаковал неподалеку Клещеевки.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 11 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка. Кроме того, на Константиновку и Торецк было сброшено три КАБа, Дружба атакована НАРами.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 37 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Зверево, Новый Труд, Покровск, Котлино, Успеновка, Нововасильевка, Новоандреевка и Новоелизаветовка.

Семь боестолкновений еще продолжаются. По предварительным подсчетам, сегодня наши воины:

ликвидировали 197 и ранили 205 оккупантов на данном направлении;

уничтожили три танка,

четыре БМП,

два автомобиля,

существенно повредили одну ББМ, танк и три автомобиля захватчиков.

Интенсивно атакует противник и на Кураховском направлении. На это время суток насчитывается уже 23 боестолкновения. Атаки наши воины отражали вблизи Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Времовском направлении враг 11 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Янтарное, Константинополь и Разлив, одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиаударам КАБами подверглись Темировка и Великая Новоселка.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался потеснить Силы обороны в районе островов Казацкий и Забич. На Херсон враг сбросил четыре КАБа.

На Курском направлении украинские защитники отражали 25 атак захватчиков, одно боестолкновение еще продолжается. Кроме того, враг нанес 19 авиаударов, применив 31 КАБ, совершил 294 артиллерийских обстрела, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях существенных изменений в обстановке, по данным Генштаба, не произошло.

Заметим, что Генеральный штаб ВСУ отметил украинских воинов, которые стойко сдерживают нашествие превосходящих сил противника. Среди них бойцы: