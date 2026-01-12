Почти 150 боестолкновений с начала суток: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

По состоянию на 22:00 понедельника, 12 января, на фронте произошло 146 боевых столкновений. Самым горячим было Гуляйпольское направление, где зафиксировано 33 боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ в Telegram .

Россияне нанесли 28 авиаударов, сбросив 74 управляемые авиабомбы. Также РФ осуществила обстрелы с применением 5092 дронов-камикадзе и 2740 обстреляла позиций украинский защитников и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 84 обстрела, в том числе шесть - из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении РФ осуществила шесть штурмов в районах населенных пунктов Круглое, Терновая, Обуховка, Дегтярное и в сторону населенных пунктов Прилипка, Графское. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении россияне совершили четыре попытки штурма в сторону Петропавловки и Куриловки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 11 штурмов в районе населенных пунктов Новоселовка, Редкодуб, Заречное, Ямполь и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Дробышево. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Славянском направлении РФ шесть раз атаковала в районе населенных пунктов Свято-Покровское, Платоновка, Пазено и в сторону Закитного, Резниковки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении произошло 17 боевых столкновений вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Иванополье, Русин Яр и в сторону населенных пунктов Степановка, Софиевка.

На Покровском направлении враг 26 раз атаковал в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Никаноровка, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенного пункта Кучеров Яр.

В течение суток на этом направлении обезврежено 100 россиян, из которых 66 - безвозвратно. Также уничтожено 45 беспилотников, 12 единиц автомобильной техники, десять единиц спецтехники, четыре квадроцикла. Поражены один танк, три артиллерийские системы, пять единиц автомобильной техники, две единицы спецтехники, пять пунктов управления БпЛА и семь укрытий для личного состава противника.

На Александровском направлении зафиксировано 12 вражеских атак в районах населенных пунктов Злагода, Вербовое и в сторону Нового Запорожья. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении произошло 33 боестолкновения в районах населенного пункта Гуляйполе и в сторону Еленоконстантиновки и Варваровки. В двух локациях бои продолжаются до сих пор. Населенные пункты Верхняя Терса, Барвиновка, Любицкое, Воздвижевка подверглись удару управляемыми авиабомбами.

На Ореховском направлении по состоянию на сейчас продолжается боестолкновение в районе Приморского.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.