RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Почти 1300 оккупантов и 58 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Фото: Генштаб обновил потери РФ в Украине (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 3 мая, составляют 1270 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 472 140 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 58 артсистем и 42 автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 472 140 (+1270) человек ликвидировано;
  • танков - 7354 (+22) ед.;
  • боевых бронированных машин - 14 129 (+33) ед.;
  • артиллерийских систем - 12 102 (+58) ед.;
  • РСЗО - 1053 ед.;
  • средства ПВО - 786 (+2) ед.;
  • самолетов - 348 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9580 (+19) ед.;
  • крылатые ракеты - 2126 ед.;
  • корабли/катера - 26 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16 266 (+42) ед.;
  • специальная техника - 1993 (+5) ед.

 

Ситуация на фронте

По данным института изучения войны (ISW), украинские военные недавно улучшили свои тактические позиции в районе Серебрянского лесничества. Российские войска продвигаются на Авдеевском направлении.

В Украине на фронте в течение суток произошло 134 боевых столкновения. Авиация Сил обороны ударила по одному вражескому ЗРК.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна в Украине