Почти 1200 оккупантов и 41 артсистема. Генштаб обновил потери России в Украине

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали почти 1200 российских захватчиков. Общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 413 760 солдат. Кроме того, воины ВСУ уничтожили 44 ББМ.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Страткома Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.24 ориентировочно составили:
Как сообщали в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке, в Украине на фронте в течение суток произошло 99 боевых столкновений.
Отмечается, что российские оккупанты продолжают давить на Авдеевском направлении и существенно активизировались на Новопавловском направлении. На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.
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