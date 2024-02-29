Почти 1200 оккупантов и 41 артсистема. Генштаб обновил потери России в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 413 760 (+1150) человек ликвидировано;

танков - 6593 (+23) ед.;

боевых бронированных машин - 12 552 (+44) ед.;

артиллерийских систем - 10 070 (+41) ед.;

РСЗО - 1000 ед.;

средства ПВО - 690 (+2) ед.;

самолетов - 342 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7768 (+15) ед.;

крылатые ракеты - 1912 ед.;

корабли/катера - 25 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 13 152 (+40) ед.;

специальная техника - 1601 (+7) ед.

Ситуация на фронте 29 февраля

Как сообщали в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке, в Украине на фронте в течение суток произошло 99 боевых столкновений.

Отмечается, что российские оккупанты продолжают давить на Авдеевском направлении и существенно активизировались на Новопавловском направлении. На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.