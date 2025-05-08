Почти 120 боев, несмотря на "перемирие" Путина: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

На Харьковском направлении украинские защитники отбили две атаки агрессора, еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Купянском направлении враг совершил три штурмовые действия неподалеку Синьковки, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки. Сейчас продолжается бой.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 17 раз вблизи населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Грековка, Новомихайловка, Колодязи, Зеленая Долина и Торское. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

Два штурмовых действия врага остановили наши воины на Северском направлении в районе Белогоровки и Федоровки.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Часового Яра и Курдюмовки.

На Торецком направлении противник пять раз атаковал в районах Крымского и Торецка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 41 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Гродовка, Миролюбовка, Даченское, Зверево, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Преображенка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 32 атаки, девять боестолкновений до сих пор продолжаются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 19 раз атаковал вблизи населенных пунктов Разлив, Новоселка, Новополье, Привольное и Бурлацкое. Три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в районах Степного и Щербаков.

На Приднепровском направлении враг совершил две неудачные попытки продвинуться вперед.

На Гуляйпольском направлении агрессор активных наступательных действий не проводил.

На Курском направлении украинские защитники отбили семь атак россиян. С начала суток противник нанес 7 авиационных ударов, в общем сбросил по позициям наших войск и населенных пунктах десять управляемых авиационных бомб, и совершил 149 артиллерийских обстрелов.