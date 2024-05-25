Почти 100 штурмов за день: на каких направлениях фронта самая горячая ситуация

"Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для истощения наступательного потенциала российских войск, бьют врага и уничтожают его технику", - подчеркнули в Генштабе.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении оккупанты продолжают проводить штурмовые действия. Шесть вражеских атак украинские воины успешно отбили, четыре еще продолжаются.

На Купянском направлении россияне не оставляют попыток давить на оборонные рубежи ВСУ. Безуспешно пытаются улучшить свое тактическое положение в районах Мясожаровки и Новоегоровки. В общей сложности нарастили количество штурмовых действий в этом направлении до 14. Половину из них подразделения Сил обороны успешно отбили, семь еще продолжаются.

На Лиманском направлении враг в течение суток провел пять атак, одна из которых продолжается.

На Северском направлении оккупанты продолжают попытки штурмов позиций украинских защитников в районе Белогоровки и Верхнекаменского. Количество боеприкосновений с начала суток возросло до девяти. Четыре атаки нашими воинами успешно отбиты, пять пока продолжаются.

На Краматорском направлении российские войска продолжают совершать штурмовые действия вблизи Клещиевки, Нового, Ивановского и Андреевки. С начала суток здесь произошло уже 11 боевых столкновений, из которых еще одно продолжается.

Покровское направление остается самой горячей точкой всей линии фронта, отмечают в Генштабе. К настоящему времени количество вражеских атак здесь возросло до 23.

Оккупанты пытаются продавить украинскую оборону при поддержке штурмовой авиации. Украинские воины держат занятые рубежи и наносят врагу ощутимые потери. ВСУ на этом направлении успешно уничтожили сегодня Су-25.

На Кураховском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 14. Восемь атак врага отбиты, четыре еще продолжаются.

На Ореховском направлении враг трижды пытался совершать штурмовые действия вблизи Роботино и Новоандреевки. Удачи не имел.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, оккупанты нарастили количество атак до девяти, но по-прежнему все эти попытки потеснить подразделения ВСУ в районе Крынок были напрасны.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела, добавили в Генштабе