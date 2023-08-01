Почти 100 обысков в военкоматах. В Украине "прикрыли" масштабную схему уклонения от призыва

Детали дела

Должностные лица районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в областях, действуя совместно с членами военно-врачебной комиссии, при посредничестве третьих лиц, наладили схему выдачи справок о признании мужчин непригодными к военной службе по состоянию здоровья.

В дальнейшем военнообязанных снимали с воинского учета. Такая услуга в среднем стоила 6000 долларов.

"Отмечается, что во время проверки части военнообязанных установлено, что они даже не прибывали для прохождения ВВК. Об этом, в том числе свидетельствует отсутствие каких-либо сведений о них в электронной системе здравоохранения", - пишет прокуратура.

Полученные справки о непригодности к военной службе они использовали для выезда за границу.

Где проходили обыски

Сейчас в рамках расследования проведено почти 100 санкционированных обысков на территории Одесской, Закарпатской, Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Львовской, Житомирской, Ивано-Франковской областей и города Киева.

Фото: Обыски (facebook.com/pgo.gov.ua)

Следствие продолжается, решается вопрос о сообщении о подозрении причастным к совершению преступлений лицам.

Информация от СБУ

Отмечается, что во время комплексных мероприятий сотрудники СБУ задокументировали 14 человек, которые пытались воспользоваться "услугой" - приобрели полный пакет фальшивых "документов" и собирались сбежать за пределы Украины.

К организации незаконной деятельности причастно руководство Белгород-Днестровского военкомата и местной военно-врачебной комиссии, которые действовали в составе преступной группы.

Что может угрожать лицам, причастным к этой схеме

В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по нескольким статьям УК:

изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов;

легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем;

подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов;

незаконная переправка лиц через государственную границу Украины;

злоупотребление влиянием;

мошенничество;

незаконное завладение транспортным средством.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Коррупция в военкоматах и военной сфере

После разоблачения одесского военкома Евгения Борисова на незаконном обогащении в Украине начались масштабные проверки ТЦК и СП. Президент Владимир Зеленский отметил, что первые результаты проверки неутешительны.

В ДБР сообщили, что с начала проверок было объявлено о 21 подозрении из-за злоупотреблений в центрах комплектования.

В частности, недавно военкома из Донецкой области разоблачили на выдаче фиктивных документов для побега за границу.