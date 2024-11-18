Имеют значительную дальность и ИИ: как Mini-Taurus повлияют на ситуацию на фронте в Украине

Украина может получить от Германии дроны Helsing, которые называют Mini-Taurus. Они вроде бы смогут заменить немецкие крылатые ракеты Taurus.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Сегодня СМИ сообщали, что Германия планирует оказать Украине новую поддержку в условиях войны. В частности, компания Helsing поставит Украине 4 тысячи беспилотников с искусственным интеллектом. Эти дроны называют Mini-Taurus.

Что известно о Mini-Taurus

Как пишет Defense Express, о немецких дронах известно достаточно мало. В частности – в открытом доступе известно только о названии компании производителя – Helsing.

Также этот дрон якобы имеет развитый "искусственный интеллект" для автономного поражения целей и игнорирования РЭБ. Вероятно, он имеет дальность в четыре раза больше украинских дронов-камикадзе.

Также Mini-Taurus дешевле американского Switchblade или российского "Ланцета".

Действительно ли дрон заменит ракеты Taurus

Из доступной информации о беспилотнике можно сделать вывод, что дрон и является баражирующим боеприпасом для поражения целей на дальности в 40-60 км. Эта дальность лета примерно в четыре раза больше украинских FPV-дронов-камикадзе.

В Defense Express считают, что доступные данные о беспилотнике дают понять, что ни о каких "мини-таурусах" или хотя бы о доле возможностей ракет в дронах речь не идет. Ведь задача ракеты Taurus – это уничтожение высокозащищенных объектов с помощью 480-кг боевой части на дальности более 500 км.

Фото: дрон Mini-Taurus (bild.de)

Вероятно, оружие от Helsing является очередными дронами-камикадзе с боевой частью в пределах килограммов для поражения бронетехники. Интересно и то, что в СМИ доступно только одно фото беспилотника, которое и подтверждает эти выводы.

Повлияют ли дроны на фронт

В феврале этого года Минстратегпром Украины и немецкий Helsing подписали меморандум о взаимопонимании, как было отмечено, "внедрение технологий искусственного интеллекта в дроны, в частности дронов, украинского производства".

По данным СМИ, Helsing должна поставить Украине 4000 дронов, в том числе по несколько сотен в месяц до завершения контракта. Из этого следует, что Украина может получать по 333 дрона в месяц.

Defense Express пишет о том, что дрон от Helsing может быть отличным средством для поражения российских целей во фронтовой и ближней прифронтовой зоне, однако он не является аналогом крылатой ракеты.

Ракеты Taurus для Украины.

Еще с прошлого года Украина ведет с Германией переговоры по поставкам ракет Taurus, способных уничтожать цели на расстоянии до 500 километров. Однако канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что против этого.