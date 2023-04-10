Имеют право на бесплатное обучение. Как выпускникам из ВОТ поступить в вузы: объяснение

Как отметили в Минреинтеграции, право на бесплатное обучение по госзаказу в высших учебных заведениях имеют:

выпускники по ВОТ;

выпускники, покинувшие такие территории после 1 января 2023 года.

Отмечается, что для них предусмотрено зачисление в учебные заведения по КВОТЕ-2.

Чтобы подать заявку на поступление, необходимо воспользоваться электронным кабинетом выпускника. Регистрация личных электронных кабинетов начнется 1 июля 2023 года по ссылке.

"Поступающие, которые зарегистрированы и находятся на ВОТ, смогут проходить все процедуры вступительной кампании дистанционно. После зачисления абитуриенты с ВТО могут заключить договор с учебным заведением в течение следующих трех месяцев", - добавляет пресс-служба.