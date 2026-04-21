"Имеют только украденное имя": как ГУР и Могилянка будут изучать российское общество

Главное: Проект с разведкой: НаУКМА совместно с ГУР реализуют "Российские студии" для глубокого исследования общества, экономики и политики РФ.

НаУКМА совместно с ГУР реализуют "Российские студии" для глубокого исследования общества, экономики и политики РФ. Новый формат: Кроме сертификатной программы, со следующего года заработает магистратура и аналитический центр.

Кроме сертификатной программы, со следующего года заработает магистратура и аналитический центр. Международная поддержка: К инициативе привлечены университеты США (Джорджтаун), Чехии (Карлов университет), Германии и Франции.

К инициативе привлечены университеты США (Джорджтаун), Чехии (Карлов университет), Германии и Франции. Цель: Формирование профессионального понимания процессов во враждебном государстве для разработки стратегий и информирования западных партнеров.

Формирование профессионального понимания процессов во враждебном государстве для разработки стратегий и информирования западных партнеров. Оценка врага: Сергей Квит отметил, что российская политическая культура не имеет опыта демократии, а общество находится в иллюзорной медиареальности.

Сергей Квит отметил, что российская политическая культура не имеет опыта демократии, а общество находится в иллюзорной медиареальности. Идентичность: По мнению президента Могилянки, Россия присвоила чужую историю и территорию, имея лишь "историю империи и украденное имя".

Что предусматривает проект с разведкой

По словам президента НаУКМА, сейчас уже действует сертификатная программа "Российские студии", созданная по инициативе кафедры международных отношений. Она реализуется в сотрудничестве ГУР.

"Со следующего учебного года заработает соответствующая магистерская программа, также мы будем развивать нашу работу в формате аналитического центра", - отметил Квит.

К проекту также привлечены международные партнеры, в частности Джорджтаунский университет, Карлов университет, ряд немецких университетов, а также планируется сотрудничество с французскими учреждениями.

Почему важно "знать врага"

Квит подчеркнул, что "Русские студии" - это не продолжение советской "советологии", а принципиально другой подход.

"Мы должны знать своего врага. Нам нужно понимать, что происходит в экономике врага, идентифицировать процессы в российском обществе и медиа", - пояснил он.

Речь идет также об исследовании феномена российской политической идентичности и распространении этого понимания среди международных партнеров. Среди касательных инициатив Квит назвал фактчекинговую организацию StopFake и аналитический центр "Школа политической аналитики".

Как в Украине оценивают российское общество

Президент Могилянки подчеркнул, что российское общество не является однородным, а его политическая культура существенно отличается от украинской.

"Между украинской и российской политическими культурами существует драматическое различие, настоящая бездна", - сказал он.

По его словам, российский социум исторически не имел опыта демократического устройства, что влияет на его способность к изменениям.

Отдельно Квит обратил внимание на информационную среду в России.

"Российское общество живет в фейковой медиа реальности, не понимает, для чего нужны свобода слова, критическое мышление и самоуправление, не имеет ни собственной истории, ни территории", - заявил он.

Он добавил, что, по его мнению, россияне "имеют только историю империи, территорию империи и украденное имя".