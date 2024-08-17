Имеют немало преимуществ. В Минздраве рассказали все, что нужно знать о э-рецептах

Электронные рецепты применяют во многих странах мира. Они не содержат торговых названий препаратов, а только название активного вещества. Это, в свою очередь, позволяет выбрать препарат в соответствии со своим бюджетом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.
С апреля 2023 года, для покупки рецептурных препаратов за собственные средства, был добавлен новый цифровой инструмент - электронный рецепт, кроме бумажного варианта. Электронный рецепт является цифровой версией бумажного документа и создается в электронной системе здравоохранения на основе медицинских записей о состоянии пациента.
Он содержит назначение врача относительно конкретного лекарственного средства, но не содержит торговых названий, только название активного вещества. Вы самостоятельно выбираете бренд препарата в соответствии со своим бюджетом.
Как и бумажный рецепт, электронный необходим только для рецептурных лекарств.
Электронный рецепт имеет ряд преимуществ:
Внедрение электронных рецептов является частью евроинтеграционных процессов Украины, ведь в Европе рецептурные лекарства часто отпускаются с помощью электронных инструментов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что нужно делать, если вам отказывают в э-рецепте.
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