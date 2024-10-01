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"Есть стиль для победы". Доминатор старого дивизиона Усика бросил вызов украинцу

Вторник 01 октября 2024 15:29
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"Есть стиль для победы". Доминатор старого дивизиона Усика бросил вызов украинцу Фото: Джей Опетая готов боксировать с Александром Усиком (facebook.com/JaiOpetaiaBoxer)
Автор: Антон Федорцив

Непожденный австралийский боксер Джей Опетая стремится встретиться в ринге с обладателем чемпионских поясов в хевивете Александром Усиком из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на talkSPORT Boxing.

29-летний чемпион по версиям IBF и журнала The Ring в крузервейте (первый тяжелый вес) готов боксировать с бывшим абсолютным чемпионом дивизиона. Ныне украинец собрал пояса WBA, WBO, IBO и WBC в сверхтяжелом весе.

"Я хотел бы разделить с ним ринг. Я видел его победу на лондонской Олимпиаде, когда соревновался в одном дивизионе с ним. Я всегда был близок к вершине и ждал своего случая. Я хотел бы сразиться с таким бойцом. Я чувствую, что у меня есть стиль для победы над ним", – заявил Опетая.

В июне Усик намекнул на возвращение в крузервейт после второго поединка против Тайсона Фьюри. Бой-реванш с британцем намечен на декабрь 2024 года. Первый поединок завершился победой украинского боксера при раздельном решении судей.

Кто такой Джей Опетая

Уроженец Сиднея с самоанскими корнями, далекий родственник легенды футбольной сборной Австралии Тима Кэхилла и бывшего регбиста сборной Новой Зеландии Бена Робертса. Боксерская стойка – левша.

В 17 лет дебютировал на Олимпийских играх-2012, где скандально уступил азербайджанцу Маммадову. На профи-ринг перешел в 2015 году и сначала сражался преимущественно на родных территориях, завоевал несколько региональных титулов. Весной 2019-го стал временным чемпионом Океании по версии WBA.

Летом 2022 года завоевал титулы IBF и The Ring в крузервейте. Позже трижды защитил чемпионские пояса. Общий рекорд в профессионалах – 25 поединков, 25 побед (19 – нокаутом).

К слову, ранее Дюбуа ярко нокаутировал Джошуа в сражении за титул IBF.

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