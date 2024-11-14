Искусный слэм-данк центрового "Хьюстона" одной рукой похоронил "Клипперс": момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Турок покорил моментом на последней минуте противостояния с калифорнийцами. Он освободился от опеки оппонента перед "дугой" и на плечах двух соперников элегантно уложил одной правой сверху.

Стараний Шенгюна хватило для победы над "Клипперс" (111:103). Теперь "Хьюстон" поднялся на 5-е место в Западной конференции НБА. В свою очередь "Лос-Анджелес" оказался за пределами топ-10.

Самым результативным в поединке стал защитник "Рокетс" Джейлен Грин. Он набрал 21 очко. Тем временем Шенгюн оформил дабл-дабл – 13 пунктов, 11 подборов, 6 передач.

Кто такой Альперен Шенгюн

Уроженец турецкого Гиресуна, воспитанник команды местного университета и "Банвита" из Бандырмы. На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2018/19 в составе "Бандырмы Кырмызы".

Следующий год провел в составе "Банвита", а сезон 2020/21 отыграл за стамбульский "Бешикташ" и стал MVP Суперлиги. На драфте НБА-2021 выбран "Оклахомой" под 16-м номером. Впоследствии был обменян в "Хьюстон" и в августе того же года подписал контракт с "Рокетс".

Дебютировал под эгидой ассоциации в октябре 2021-го. В детстве параллельно занимался плаванием, но впоследствии сделал выбор в пользу басктебола. Вдохновляется игрой лидера "Денвера" Николы Йокича.