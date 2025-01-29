На имущество сына Порошенко наложен арест из-за неуплаты штрафа, - документ

Как известно, 8 января Печерский районный ТЦК в Киеве оштрафовал Алексея Порошенко на 25 500 грн. В постановлении было указано - в случае неуплаты штрафа в течение 15 дней, сумма штрафа удвоится.

28 января 2025 года государственная исполнительная служба Печерского района столицы постановила принудительно взыскать с Порошенко административный штраф в размере 51 000 грн. Пока шрафт не будет уплачен, на все имущество должника накладывается арест.

С учетом исполнительного сбора и других расходов окончательная сумма штрафа составила чуть больше 56 тысяч грн.

Политический эксперт Валентин Гладких отметил, что это важный прецендент - одного из самых богатых людей страны (а именно на Порошенко-младшего записано состояния на почти 1,2 млрд долларов) государство заставляет выполнять законодательство. И наказывает за уклонение от армии, пока вся страна защищается от врага. Поэтому последствия для уклониста будут со временем ухудшаться.

Ранее РБК-Украина писало, что сейчас идет сбор подписей под петицией с требованием наложить санкции на Петра Порошенко, как политика и деятеля, который подозревается в государственной измене, торговле с РФ в войну и является соучредителем Партии регионов.

За несколько дней собрано почти 10 тысяч голосов из необходимых 25 тысяч. Сбор подписей проходит на сайте петиций.