На Ямайці заарештували колумбійця, підозрюваного у вбивстві президента Гаїті. У поліції повідомили, що "ця людина надзвичайно небезпечна".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Група Колумбійських найманців опинилася в числі основних підозрюваних, хоча нікому не було пред'явлено звинувачень або засуджено. Маріо Антоніо Паласіос є частиною цієї групи найманців.

Влада Ямайки підтвердила, що чоловік, який, ймовірно, є громадянином Колумбії, був заарештований. Вони не повідомили ніяких подробиць.