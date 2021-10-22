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На Ямайці заарештували колумбійця, підозрюваного у вбивстві президента Гаїті

Автор: Анна Полисученко

На Ямайці заарештували колумбійця, підозрюваного у вбивстві президента Гаїті. У поліції повідомили, що "ця людина надзвичайно небезпечна".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Група Колумбійських найманців опинилася в числі основних підозрюваних, хоча нікому не було пред'явлено звинувачень або засуджено. Маріо Антоніо Паласіос є частиною цієї групи найманців.

Влада Ямайки підтвердила, що чоловік, який, ймовірно, є громадянином Колумбії, був заарештований. Вони не повідомили ніяких подробиць.

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Ямайка