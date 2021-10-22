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На Ямайке арестовали колумбийца, подозреваемого в убийстве президента Гаити

Автор: Анна Полисученко

На Ямайке арестовали колумбийца, подозреваемого в убийстве президента Гаити. В полиции сообщили, что "этот человек чрезвычайно опасен".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Группа колумбийских наемников оказалась в числе основных подозреваемых, хотя никому не было предъявлено обвинений или осуждено. Марио Антонио Паласиос является частью этой группы наемников.

Власти Ямайки подтвердили, что человек, который, вероятно, является гражданином Колумбии, был арестован. Они не сообщили никаких подробностей.

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Ямайка