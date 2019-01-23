Майк Пенс підтримав протести у Венесуелі

Фото: Майк Пенс (flickr/Gage Skidmore)

Віце-президент США записав відеозвернення

Віце-президент США Майк Пенс у відеозверненні до венесуельців заявив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро не має законних підстав претендувати на посаду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як зазначається, звернення Пенса було опубліковане напередодні запланованих на середу протестів у Венесуелі, до яких закликала Національна асамблея країни, яка вважає перебування Мадуро при владі незаконним.

Втім Мадуро не визнає Національну асамблею Венесуели.

Так, у своєму зверненні Пенс заявив, що США підтримують рішення голови Національної асамблеї Хуана Гуаідо затвердити конституційні повноваження цього органу, оголосити Мадуро узурпатором та закликати до створення перехідного уряду.

"Ми з вами. Ми підтримуємо вас, і ми продовжуватимемо підтримувати вас, доки не буде відновлено демократію, а ви не повернете собі свободу", - заявив Пенс.

As the good people of Venezuela make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people, we say: estamos con ustedes. We are with you. We stand with you, and we will stay with you until Democracy is restored and you reclaim your birthright of Libertad. pic.twitter.com/ThzIAqBoRn — Vice President Mike Pence (@VP) January 22, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спецслужби Венесуели затримали голову опозиційного парламенту країни Хуана Гуаїдо.

Політика відпустили на свободу після допиту, що надало йому можливість взяти участь в антиурядовій демонстрації в Варгасі, на яку він і прямував до затримання.