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Майк Пенс підтримав протести у Венесуелі

Новини » Політика    23.01.2019 - 04:44
Майк Пенс підтримав протести у Венесуелі
Фото: Майк Пенс (flickr/Gage Skidmore)

Віце-президент США записав відеозвернення

Віце-президент США Майк Пенс у відеозверненні до венесуельців заявив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро не має законних підстав претендувати на посаду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як зазначається, звернення Пенса було опубліковане напередодні запланованих на середу протестів у Венесуелі, до яких закликала Національна асамблея країни, яка вважає перебування Мадуро при владі незаконним.

Втім Мадуро не визнає Національну асамблею Венесуели.

Так, у своєму зверненні Пенс заявив, що США підтримують рішення голови Національної асамблеї Хуана Гуаідо затвердити конституційні повноваження цього органу, оголосити Мадуро узурпатором та закликати до створення перехідного уряду.

"Ми з вами. Ми підтримуємо вас, і ми продовжуватимемо підтримувати вас, доки не буде відновлено демократію, а ви не повернете собі свободу", - заявив Пенс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спецслужби Венесуели затримали голову опозиційного парламенту країни Хуана Гуаїдо.

Політика відпустили на свободу після допиту, що надало йому можливість взяти участь в антиурядовій демонстрації в Варгасі, на яку він і прямував до затримання.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиВенесуэлаНиколас МадуроМайк Пенс
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