Майк Блумберг порівнював атаку Путіна на Україну з анексією Каліфорнії Америкою, - WP

Фото: Майкл Блумберг (facebook.com/mikebloomberg)

Американський мільярдер порівняв події в України з анексією Каліфорнії 200 років тому

Майк Блумберг, філантроп, мільярдер і колишній мер Нью-Йорка, який оголосив про своє бажання балотуватися на посаду президента США, не так давно виправдовував агресію Російської Федерації проти України і зокрема анексію Криму, порівнюючи події в України з анексією Каліфорнії Америкою. Про повідомляє The Washington Post, передає РБК-Україна.

Так, колумніст видання Джош Рогін нагадує, що "ще в лютому 2015 року Майк Блумберг у своєму коментарі в Інституті Аспена назвав вторгнення Путіна в Україну, анексію Криму та ворожість до Заходу не тільки цілком зрозумілими, але й рівнозначними діям, які США здійснили за свою 200-річну історію".

"Якщо ви по-справжньому задумаєтесь, що б зробила Америка, якби у нас була сусідня країна, де багато людей у цій країні хотіли б бути американцями. Техас і Каліфорнія - вам це про щось каже? Ми просто пішли і взяли їх. Я не вважаю, що Путін робить добру справу чи, що це було дозволено. Але ми це зробили, це було 200 років тому", - заявив Майк Блумберг.

У свою чергу, Washington Post акцентувала на різниці в цих двох подіях.

"Американська експансія в 19-ому столітті відповідала (на жаль) міжнародним нормам поведінки того часу. І, навпаки, напад Росії на Україну означав різкий відхід від міжнародного порядку, який залишився недоторканим з кінця Другої світової війни", - йдеться в публікації.

На думку WP, схильність Блумберга до помилкових аналогій на цьому не зупинилася. Він також порівняв російське захоплення Криму із заволодінням США військовою базою в бухті Гуантанамо (Куба).

"А ви хочете теплий водний порт? Гуантанамо Бей Вам ні про що не каже? Де-небудь. Ми його забрали", - сказав Майк Блумберг.

Втім, The Washington Post нагадала, що "військово-морська база США в бухті Гуантанамо була заснована не внаслідок військового вторгнення спецназу без розпізнавальних знаків, а згідно з договором 1903 року з кубинським урядом".

Блумберг пояснив, що у Путіна є вагомі причини бути агресивним в Європі, оскільки, за словами Блумберга, Захід спровокував його розширенням НАТО.

"Однією з причин того, що Путін зробив так, як він зробив, - це просування НАТО вздовж російського кордону", - сказав Блумберг.

Як пише Washington Post, філантроп забув вказати "причину просування НАТО на схід, а саме те, що країни Східної та Центральної Європи відчайдушно хотіли уникнути російського контролю, який призводив до політичних, релігійних та економічних репресій, й згадала іншу пораду Блумберга.

"Ми ніколи не зможемо зупинити Іран щодо набуття статусу ядерної держави, якщо у нас не буде Росії "як союзника" , - додав Блумберг.

Нагадаємо, АР писало, що Блумберг не збирається дозволити президенту США Дональду Трампу переобратися на цю посаду на виборах 2020 року.

9 листопада Блумберг подав документи для участі у праймеріз Демократичної партії в американському штаті Алабама. Внутрішньопартійні вибори Демпартії в штаті Алабама заплановано на 3 березня 2020 року.

Хоча у березні минулого року американський мільярдер заявляв, що не буде висувати свою кандидатуру на виборах президента США в 2020 році.