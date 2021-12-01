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На Майдані, біля ОП і Ради. У Києві сьогодні пройшла низка акцій протесту

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві ввечері 1 грудня на Майдані Незалежності, під Офісом президента і Верховною радою пройшли кілька акцій протесту. Заходи проходили мирно, без сутичок з правоохоронцями.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Учасники акцій почали збиратися на Майдані Незалежності близько 19:00. У руках вони тримали плакати з вимогою відставки президента України Володимира Зеленського та голови ОП Андрія Єрмака. Після невеликого мітингу протестувальники попрямували на Банкову.

Фото: у Києві 1 грудня на Майдані Незалежності пройшла акція протесту (Віталій Носач, РБК-Україна)

Прийшовши з Майдану Незалежності під Офіс президента, протестувальники провели невеликий пікет і закидали будівлю ОП монетами..

Фото: протестувальники біля Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)

Потім колона протестувальників пройшла до Верховної ради, де учасники також провели пікет.

Фото: акція протесту в Києві біля Верховної ради і на Європейській площі (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після пікету біля Верховної ради учасники акції спустилися на Європейську площу. Близько 22:00 організатори оголосили про завершення заходів.

У поліції Києва зазначили, що акції пройшли мирно, без сутичок з правоохоронцями. Для охорони порядку залучалися співробітники Нацгвардії, кінологи, вибухотехніки, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, у зв'язку з проведенням 1 грудня в центрі Києва масових акцій підрозділи столичної поліції та Нацгвардії заступили на посилене чергування.

Зазначимо, раніше в патрульній поліції попередили, на яких вулицях Києва сьогодні можуть обмежити рух транспорту.

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