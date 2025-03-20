Майдан для Эрдогана? Почему в Турции начались массовые протесты и как реагирует Запад

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Почему задержали соперника Эрдогана

Еще одна страна-сосед Украины – на этот раз морской – может погрузиться в политический хаос.

В ночь с 19 на 20 марта в Стамбуле, крупнейшем городе Турции, состоялись протесты, которые местами переросли в столкновения с правоохранителями. Тысячи людей митинговали перед мэрией, выкрикивая: "Эрдоган – диктатор!" и "Имамоглу, ты не один!".

Накануне в Стамбуле произошли массовые аресты. Задержали мэра города Экрема Имамоглу и еще более 100 человек. Среди них – советник мэра Мурат Онгун и директор его предвыборной кампании Неджат Шахин. Также были арестованы активы компании İmamoğlu Construction, которая принадлежит стамбульскому мэру.

Задержанных обвиняют в коррупции. По данным следствия, стамбульский мэр возглавлял преступную организацию, которая незаконно распределяла тендеры и занималась вымогательствами. Кроме того, Имамоглу и еще шести лицам предъявили обвинения в финансировании Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической организацией.

Имамоглу является представителем оппозиционной Республиканской народной партии и рассматривается как один из главных соперников нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах 2028 года. Однако в Турции не исключают, что их могут провести и раньше. 23 марта на внутрипартийных праймериз его должны были официально утвердить кандидатом в президенты. Поэтому после задержания Имамоглу оппозиция заявила о политических преследованиях и попытке зачистить политическое поле.

Протест в Стамбуле (фото: Getty Images)

Также накануне Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу. Это произошло после запроса Генпрокуратуры, которая выразила сомнения в его легитимности – в свое время политик перевелся из другого университета с возможным нарушением процедур. А президентом Турции по конституции может стать только лицо с высшим образованием.

Политическая составляющая в этих событиях таки имеет место, отметил в комментарии РБК-Украина заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

"У Эрдогана и его партии оценивают свои шансы (на следующих выборах - ред.) довольно скептически. Особенно, если эта динамика сохранится такой, как есть. Для них мэр Стамбула является непреодолимой величиной", – сказал Данилов.

Как реагирует мир

Ряд иностранных лидеров выразили осторожную озабоченность по поводу событий в Турции, однако пока воздерживаются от острой критики.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в совместном заявлении отметили, что задержание Имамоглу "вызывают вопросы относительно соблюдения Турцией своих давних демократических традиций". ЕС призвал власти Турции обеспечить полную прозрачность в этом деле.

Пресс-секретарь госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Штаты не будут комментировать внутренние процессы принятия решений в другой стране. "Мы просто напоминаем, что мы ожидаем, что они будут действовать таким образом, чтобы уважать права всех своих граждан. Это уже очень ясно, но хорошо повторить", – сказала Брюс.

Такая сдержанная риторика не случайна, отметил изданию Сергей Данилов.

"Есть основания думать, что сдержанная реакция связана с особой ролью Турции в архитектуре европейской.безопасности. Она будет расти, и без Турции обеспечить ее будет трудно", – подчеркнул эксперт.

В частности, речь идет о возможной вовлеченности Турции в международный контингент на территории Украины. А также усилении роли этой страны в НАТО на фоне постепенной самоизоляции США.

В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая скоро покидает пост, расценила задержания как серьезный удар по демократии в Турции. "Мы ясно видим, что пространство для оппозиционных политиков становится все меньше", – сказала Бербок

Представитель МИД Франции Кристоф Лемуан заявил о глубокой обеспокоенности действиями властей в Турции и выразил опасения, что они "могут иметь серьезные последствия для турецкой демократии".

Но общий градус критики в адрес турецких властей при других геополитических обстоятельствах, очевидно, был бы выше, чем сейчас.

Повторение давней истории

Ни власти, ни оппозиция пока не собираются отступать. В частности, рассматривается возможность ввести в Стамбуле внешнее управление. Кроме того, турецкие власти на четыре дня запретили проводить в городе митинги и ограничили доступ к социальным сетям: X, TikTok, Instagram, а также YouTube.

Оппозиция в свою очередь анонсировала новые массовые акции протеста на воскресенье 23 марта. Задержанный мэр Стамбула через адвоката передал сообщение для своих сторонников: "Я в хорошем настроении и всем советую не падать духом. Мы пройдем через это испытание и станем только сильнее", – написал Имамоглу.

Экрем Имамоглу (фото: Getty Images)

По словам Сергея Данилова, мэр Стамбула имеет все шансы усилить свои политические позиции, даже если его отправят в тюрьму. Тем более, в Турции уже был похожий прецедент.

Сам Эрдоган в 1998 году, будучи мэром Стамбула, был осужден за декламирование стихотворения, которое якобы разжигало религиозную вражду. По этой причине он ушел с должности и даже отсидел несколько месяцев в тюрьме. Но в итоге это помогло Эрдогану создать имидж национального лидера и в конце концов прийти к власти.

Дальнейшее развитие событий зависит в частности, от того, каким образом этот опыт учтут власть и оппозиция.

Дополнительно против турецких властей играет экономика. На фоне новостей о задержании рекордно обвалились фондовый рынок и курс турецкой лиры. Хотя пока ситуация контролируемая, в дальнейшем сочетание политической и экономической турбулентности может перерасти в более серьезные проблемы для турецких властей.

В то же время есть факторы, способствующие власти. Оппозицию поддерживает далеко не все население Турции. Собранные против Имамоглу материалы достаточно детальны и могут убедить значительную часть населения.

А силовые структуры Турции сохраняют монолитность и, как показал первый день протестов, имеют волю действовать решительно. К тому же протестующие пока не заручились поддержкой из-за рубежа. Очевидно, уже ближайшая крупная акция продемонстрирует тенденцию, по которой движутся протесты.