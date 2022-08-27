У Маямі запустили програму викупу зброї для України

Повідомляється, що в рамках кампанії Guns 4 Ukraine пропонується обміняти зброю на грошові сертифікати.

"Місто Маямі запустило програму добровільного викупу зброї, щоб допомогти в забезпеченні безпеки і захисту України", - зазначили в поліцейському управлінні Маямі.

Також повідомляється, що в рамках пробної кампанії, яка пройшла в липні, 167 одиниць зброї були передані в Ірпінь (Київська область), який став містом-побратимом.

Жителям Майамі пропонують карту на 50 доларів за пістолети, 100 доларів за дробовик або гвинтівку, 150 доларів за автомати типу AR-15 або AK-47.