"Майами" и "Миннесота" завоевали последние путевки в плей-офф НБА

НБА, плей-ин, Западная конференция

"Миннесота" – "Оклахома" – 120:95 (24:23, 33:24, 38:31, 25:17)

НБА, плей-ин, Восточная конференция

"Майами" – "Чикаго" – 102:91 (29:21, 20:23, 18:24, 35:23)

Первыми определили последнего счастливчика в Восточной конференции. "Майами" в домашнем противостоянии с "Буллз" по итогам первой четверти оторвались на 8 пунктов. Впрочем, "Чикаго" в следующих двух 12-минутках вышли на минимальное преимущество.

В решающей четверти "Хит" добавили, а фантастический финальный отрезок (12:1) доказал справедливость притязаний флоридцев играть в плей-офф. Больше всего к победе "Майами" приложился защитники Джимми Батлер и Макс Страс (по 31 очку). В первом раунде матчей на вылет их соперником будет "Милуоки".

В Миннеаполисе интрига сохранялась разве что после первой четверти. В трех же последующих "Тимбервулвз" методически увеличивали собственное преимущество над "Оклахомой". Если по итогам стартовой 12-минутки "Миннесота" оторвалась только на пункт, то по итогам второй – уже на 10.

Не изменилась тенденция и после большого перерыва. Еще +15 очков по сравнению с "Тандером" позволили "Миннесоте" устроить гостям "Таргет Центра" разгром. Самым результативным у матчей стал центровой Карл-Энтони Таунс (28 очков, 11 подборов). Соперник в плей-офф – "Денвер".

Решающая стадия сезона НБА начнется вечером 15 апреля. Филадельфию на матч с "Севенти Сиксерс" посетил "Бруклин". В свою очередь "Атланта" будет гостить у "Бостона".