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У Маямі досі розбирають завали будинку. Кількість жертв продовжує рости

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Маямі, Вівторок 06 липня 2021 19:35
У Маямі досі розбирають завали будинку. Кількість жертв продовжує рости Фото: Кількість жертв внаслідок обвалення будівлі в Маямі продовжує рости (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість жертв внаслідок обвалення будівлі 24 червня в Маямі продовжує рости. Наразі відомо про 32 загиблі особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP news.

Наразі 113 осіб вважаються зниклими безвісти.

Відповідно до заяви офіційних осіб, було виявлено ще чотири жертви серед уламків зруйнованої будівлі. Через негоду й тропічну бурю Ельзу рятувальникам довелося завершити пошуки на дві години раніше. Поривистий вітер дещо ускладнює переміщення уламків будівлі за допомогою кранів.

"Активні пошуково-рятувальні роботи тривали всю ніч, і ці команди продовжують працювати в надзвичайно несприятливих і складних умовах", - відзначила мер округу Маямі-Дейд Даніелла Левін Кава.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про обвалення будинку в Маямі та рятувальні операції на місці подій 24 червня.

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Майами обвал Жертвы загиблі
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