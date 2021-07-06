У Маямі досі розбирають завали будинку. Кількість жертв продовжує рости

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP news .

Наразі 113 осіб вважаються зниклими безвісти.

Відповідно до заяви офіційних осіб, було виявлено ще чотири жертви серед уламків зруйнованої будівлі. Через негоду й тропічну бурю Ельзу рятувальникам довелося завершити пошуки на дві години раніше. Поривистий вітер дещо ускладнює переміщення уламків будівлі за допомогою кранів.

"Активні пошуково-рятувальні роботи тривали всю ніч, і ці команди продовжують працювати в надзвичайно несприятливих і складних умовах", - відзначила мер округу Маямі-Дейд Даніелла Левін Кава.