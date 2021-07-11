Обвалення будинку в Майамі: зниклими безвісти все ще вважаються більше 30 осіб
У Майамі при обваленні житлового будинку кількість загиблих зросла до 90. При цьому 31 людина досі вважається зниклим безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Влада сподівається, що роботи з пошуку загиблих завершуватимуться в найближчі тижні.
Мер округу Майамі Дейд Даніелла Левін Кава повідомила, що в результаті обвалення 12-поверхової будівлі Champlain Towers South в Серфсайді минулого місяця було підтверджено 90 смертей. Серед них 71 людини вдалося впізнати, їх сім'ї були оповіщені. Ще 31 людина числиться зниклими безвісти.
У поліції Майамі відзначили, що серед упізнаних загиблих троє маленьких дітей.
За словами Левіна Кава, в результаті невпинних пошуків було вилучено близько 6,4 мільйона кілограмів бетону і уламків.
Начальник пожежної служби Майамі Дейд Алан Комінскі заявив, що неясно, коли будуть завершені відновлювальні роботи, тому що поки важко сказати, коли буде знайдено останнє тіло.
Нагадавши, багатоповерхівка в районі Серфсайд обрушилася у ніч на 24 червня. У перший день з-під завалів вдалося витягти 37 осіб, після цього тих, що вижили не знаходили. Цього тижня було прийнято рішення припинити рятувальну операцію, тепер на місці катастрофи шукають тіла загиблих.