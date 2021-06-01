Травень у Києві був майже на 1,5 градуси холоднішим за норму

Середньомісячна температура травня Києві становила 14,4 градусів тепла. Це на 1,4 градусів нижче за кліматичну норму.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.
За даними обсерваторії, найхолодніше у Києві було 9 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 3,4 градусів тепла, а найтепліше - 16 травня, коли максимальна температура після полудня піднялась до 25,1 градусів тепла.
"Травень, як і рік тому, виявився щедрим на опади, яких на проспекті Науки, 37 випало 74 мм, або 114% кліматичної норми", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через 15,0 градусів тепла в бік її підвищення відбувся 14 травня. Це знаменує початок метеорологічного літа.
Як повідомляло РБК-Україна, середньомісячна температура квітня у Києві становила 8,0 градусів тепла. Це на 2 градуси нижче за кліматичну норму.
Відзначимо, у червні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 18-22 градусів тепла, в горах 14-18 градусів тепла. Це близько до кліматичної норми.