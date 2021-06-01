Травень у Києві був майже на 1,5 градуси холоднішим за норму

Середньомісячна температура травня Києві становила 14,4 градусів тепла. Це на 1,4 градусів нижче за кліматичну норму .

За даними обсерваторії, найхолодніше у Києві було 9 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 3,4 градусів тепла, а найтепліше - 16 травня, коли максимальна температура після полудня піднялась до 25,1 градусів тепла.

"Травень, як і рік тому, виявився щедрим на опади, яких на проспекті Науки, 37 випало 74 мм, або 114% кліматичної норми", - йдеться в повідомленні.