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Травень у Києві був майже на 1,5 градуси холоднішим за норму

Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна температура травня Києві становила 14,4 градусів тепла. Це на 1,4 градусів нижче за кліматичну норму.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними обсерваторії, найхолодніше у Києві було 9 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 3,4 градусів тепла, а найтепліше - 16 травня, коли максимальна температура після полудня піднялась до 25,1 градусів тепла.

"Травень, як і рік тому, виявився щедрим на опади, яких на проспекті Науки, 37 випало 74 мм, або 114% кліматичної норми", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через 15,0 градусів тепла в бік її підвищення відбувся 14 травня. Це знаменує початок метеорологічного літа.

Як повідомляло РБК-Україна, середньомісячна температура квітня у Києві становила 8,0 градусів тепла. Це на 2 градуси нижче за кліматичну норму.

Відзначимо, у червні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 18-22 градусів тепла, в горах 14-18 градусів тепла. Це близько до кліматичної норми.

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