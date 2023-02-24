Имел тесные связи с РФ. В Одесской области задержали банду "вора в законе"

Так называемому "вору в законе" по прозвищу "Лавасогли-Батумский", имеющему тесные связи с криминалитетом РФ, и пяти членам его банды сообщено подозрение, двое "смотрящих" задержаны.

Установлено, что с участием подсанкционного "Лавасогли-Батумского" состоялось преступное собрание, где определились с кандидатурами лиц и назначили их "смотрящими" в СИЗО и Черноморске. Кроме того, среди арестованных и свободных выбрали людей, которые будут отвечать за сбор и распределение средств "преступного общака", а также за "кураторство" преступных групп, которые планировали "работать" на территории области.

Фото: Нацполиция задержала банду пророссийского "вора в законе" (mvs.gov.ua)

По данным правозащитников, 41-летний уроженец Грузии "вор в законе" "Лавасогли-Батумский" входит в ближайшее окружение "коллеги" по прозвищу "Шакро Молодой", который поддерживает войну России против Украины и дал свое "добро" на участие российских заключенных в боевых действиях. Имея дружеские отношения с "Лавасоглой-Батумским", "Шакро Молодой" хотел использовать его связи в пользу государства-агрессора.

Однако в настоящее время представителям высшей иерархии преступного мира инкриминируется совершение уголовных правонарушений. Поэтому в случае доказывания их вины им грозит до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Кроме того, по результатам проведения 29 санкционированных обысков по местам жительства и содержания подозреваемых, а также приближенных к ним лиц изъяли оружие, деньги, запрещенные в обращении вещества, автомобили, а также инструкции, как себя вести и что говорить в случае разоблачения правоохранителями.

Сейчас решается вопрос об избрании мер задержанным лицам и оглашении "вора в законе" в международный розыск и принудительном выдворении лиц из его окружения.