МАУ заборгувала Україні 476 мільйонів гривень, - "Схеми"

Компанія "Міжнародні лінії України" (МАУ) закінчила 2018 рік з величезним збитком - 2,7 млрд гривень, в даний час авіакомпанія повинна "Украероруху" 476 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування програми "Схеми: корупція в деталях".

За словами фахівця з авіаційного праву Андрія Гука, МАУ, яка належить Арону Майбергу і Ігорю Коломойському, фактично відмовилася повноцінно платити за аеронавігаційні послуги.

"Ініційовані серйозні суперечки з основним постачальником аеронавігаційних послуг - "Украерорух". Якщо по-простому, то МАУ перестало платити ту ціну, яку "Украерорух" виставляє", - розповів він.

Зараз держпідприємство судиться з компанією МАУ, яка повинна "Украероруху" близько півмільярда гривень за вже надані аеронавігаційні послуг. Керівник юридичної служби державного "Украероруху" Олена Карнаух повідомила: "На сьогоднішній день МАУ завинила, і передані в суді позови на суму близько півмільярда - 476 мільйонів гривень". Вона пояснила, що ця різниця виникла тому, що в авіакомпанії вирішили платити менше, тому що вважають, що ціни на такі послуги невиправдано високі.

У Міністерстві інфраструктури, якому підпорядковується "Украерорух", заявили, що "не проти отримувати борги частинами, тільки б повернути державі своє". При цьому глава відомства Володимир Омелян зазначає, що зараз йде пошук оптимальних шляхів співпраці" з МАУ.

У розслідуванні йдеться, що авіакомпанія Коломойського намагається відсудити у держави гроші за ті роки, коли МАУ платила за послуги, за їх версією, за несправедливою вартості - а це 16-17 років, тому вимагає повернути різницю майже 900 млн гривень. МАУ відмовляється платити авіаційний збір, за рахунок якого наповнюється спеціальний фонд авіації, з якого фінансується діяльність Державної авіаційної служби.

Нагадаємо, раніше в Україні з березня 2019 року вступили в силу нові правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу, затверджені Державною авіаційною службою.