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МАУ відновлює рейси в Єреван після закінчення війни в Карабаху

Київ, Четвер 19 листопада 2020 14:00
МАУ відновлює рейси в Єреван після закінчення війни в Карабаху
Фото: аеропорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Польоти були перервані 27 вересня після початку війни між Вірменією та Азербайджаном

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відновлює рейси в Єреван (Вірменія) з 4 грудня 2020 року. Рестарт став можливий завдяки стабілізації ситуації в регіоні.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як наголошується в повідомленні, МАУ планує здійснювати польоти в аеропорт "Звартноц" і назад в Київ 2 рази в тиждень.

За даними авіакомпанії, Вірменія - одна з найбільш відвідуваних українцями країн.

Водночас МАУ уважно стежить за ситуацією в регіоні і за епідеміологічною ситуацією в країні. "Як відомо, зараз існують деякі епідеміологічні обмеження для перетину кордонів різних країн. З рекомендаціями щодо подорожей можна ознайомитися на сайті авіакомпанії, - додали в прес-службі.

Нагадаємо, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" 27 вересня скасувала рейси в Єреван після початку війни між Вірменією та Азербайджаном. Рішення про скасування авіарейсів ухвалили, зокрема, через введення військового положення у Вірменії і оголошення мобілізації.

Як повідомляло РБК-Україна, 10 листопада була досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введення в регіон російських військових. При цьому Україна виступила з заявою, що Росія не має підстав називати миротворцями військових, які були направлені в Нагорний Карабах.

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