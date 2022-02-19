RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

МАУ збільшить кількість рейсів через масові зупинки польотів до України

Автор: Марія Кучерявець

Авіакомпанія МАУ додасть кількість рейсів на міжнародних напрямках. Це пов'язано з тимчасовим припиненням іноземних перевізників рейсів до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента авіакомпанії МАУ Євгена Дихне у Facebook.

"Ми продовжимо обслуговувати всі наші ключові європейські авіамаршрути, а у зв'язку зі скасуванням інших перевізників - збільшимо місткості. Зокрема наступного тижня ми продовжуватимемо виконувати польоти до Парижа, Амстердама, Мюнхена, Мілана, Женеви та Праги", - написав він.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури звернулася до українських авіаперевізників із закликом запустити додаткові рейси за маршрутами одного з іноземних перевізників.

Раніше повідомлялося, що Lufthansa і Austrian Airlines призупиняють польоти до Києва та Одеси через ситуацію у сфері безпеки в Україні.

Крім того, найбільша швейцарська авіакомпанія Swiss Airlines призупинить польоти за своїм єдиним маршрутом в Україну "Київ-Цюріх" на період з 21 по 28 лютого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міжнародні авіалінії УкраїниавиабилетыВторгнення Росії до України