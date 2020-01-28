МАУ виконуватиме рейси до Китаю, але тільки в один бік

Компанія "Міжнародні авіалінії України" через коронавірус у Китаї продовжить виконувати рейси в цю країну, але тільки в одну сторону. Про це РБК-Україна повідомили в контакт-центрі МАУ.

Повідомляється, що на сьогодні здійснює рейси МАУ в Китай тільки в один бік.

"В одну сторону. Сполученням до України з Китаю не літають міжнародні авіалінії. Рейси з Китаю до України не будуть здійснюватися. Це у зв'язку з вірусом", - заявили в контакт центрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна обмежить авіасполучення з Китаєм через коронавірус. Очікується, що з 3 лютого між країнами не буде прямих авіарейсів.

Раніше також стало відомо, що Російська Федерація закриває пункти пропуску на кордоні з Китаєм в Хабаровському краї та Єврейській автономній області. Крім того, уряд Гонконгу частково обмежить транспортне сполучення з материковою частиною Китаю, щоб скоротити поширення нового коронавірусу. Очікується, що в два рази скоротять авіарейси, автобусні перевезення і повністю закриють залізничне сполучення.